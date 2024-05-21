В Штефан-Водэ появится новая туристическая достопримечательность

В Штефан-Водэ будет очищено и вымощено русло реки Джалаир, построены четыре моста из косэуцкого камня, благоустроены зеленые зоны и восстановлены некоторые архитектурные элементы, например, фонтан и колокольня, построенная некогда немецкими поселенцами.