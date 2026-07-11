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Мода и Шоу-бизнес

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Джиджи Хадид опубликовала романтичные фото с 51-летним Брэдли Купером

Джиджи Хадид опубликовала романтичные фото с 51-летним Брэдли Купером

Джиджи Хадид и Брэдли Купер, которые встречаются более трёх лет, отправились в Париж. В личном блоге модель опубликовала романтичные снимки с 51-летнем актёром во время прогулки в одном из самых романтичных городов мира.

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