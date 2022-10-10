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Дэниел Крейг рассказал о просьбе к продюсерам перед съемками фильмов о Бонде

Дэниел Крейг рассказал о просьбе к продюсерам перед съемками фильмов о Бонде

Дэниел Крейг рассказал, о чем он попросил продюсеров, перед тем как сыграть роль Джеймса Бонда. Артист согласился на съемки в проекте после того, как убедился, что сможет привнести в образ агента 007 что-то новое, отличное от того, что было раньше.

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