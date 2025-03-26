СК прекратил дело о хищении 28 млн рублей у Владимира Этуша в 2017 году

Ранее супруга народного артиста сообщала, что похищенное было возвращено в полном объёме.Следственный комитет прекратил уголовное дело, заведённое на экс-главу Нацбанка Абхазии Даура Барганджию, которого обвинили в хищении денежных средств в размере 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша.