Российская армия вплотную приблизилась к Сумам, расширяя буфер и давление: Карта специальной военной операции на Украине на 2 июня 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВооружённые силы Российской Федерации продолжают планомерное продвижение на северо-восточном направлении Украины.
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