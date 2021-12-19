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В семье не без артиста: тётя Моргенштерна получила госконтракт от властей Башкирии

В семье не без артиста: тётя Моргенштерна получила госконтракт от властей Башкирии

Родная тётя скандально известного рэпера из Уфы Алишера Валиева, более известного по фамилией Моргенштерн, по сообщениям СМИ, руководит известной в Башкирии компанией «Николь», которая реализует оптом и в розницу цветочные букет и композиции.

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