Поза лотоса в йоге: есть ли польза, пошаговая инструкция по выполнению

Содержание: Что это Польза Вред Как сесть в позу лотоса Подводящие упражнения Научное объяснение Комментарий эксперта Что такое поза лотоса Поза лотоса — это одна из основных асан в классической йоге, предназначенная для медитации.
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