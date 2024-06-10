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Добрый Мир

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Шоу, которое в США не ждали: Триумф русских в Эмиратах "сломал мозг" западным оружейникам. "Изоляция" РФ пошла не по плану

Шоу, которое в США не ждали: Триумф русских в Эмиратах "сломал мозг" западным оружейникам. "Изоляция" РФ пошла не по плану

123K прочитали В ноябре 2023 г. в столице Арабских Эмиратов Дубаи состоялся очередной представительный Международный аэрокосмический форум «Дубаи Эйршоу».

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