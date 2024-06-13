Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Bogdan Stupin

"Сотням тысяч людей, а может, и больше Первый канал внёс в голову вирус лжи, о котором мы не услышали бы никогда без помощи Первого канала. После того как об этой гадости или какой-то другой рассказали во всех деталях, три унылых эксперта доказывают, что это неправда. Зачем на центральном ТВ помогают ЦИПсО...?" С облегчением ознакомился с этой информацией. Поскольку она подтвердила, что лично у меня всё в порядке с восприятием действительности. А вот у известных "говорящих голов" 1 канала ТВ, очень может быть, и впрямь вылезли наружу проблемы профессионального характера. Возможно, это последствия периодов, проведенных в "колыбели демократии" на западных брегах Атлантики? Ибо в качестве альтернативы напрашивается вывод куда более серьезного характера...