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Театр абсурда

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Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Абсолютно верно, все предатели- « выкормыши» 1-го канала. Почему Эрнст и министр культуры Любимова до сих пор сидят на « насиженных» местах. Вот они, явные враги народа! Народ это видит, а те, кому положено  « принимать меры»- слепоглухонемые»?!
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12 час.
Bogdan Stupin
&quot;Сотням тысяч людей, а может, и больше Первый канал внёс в голову вирус лжи, о котором мы не услышали бы никогда без помощи Первого канала. После того как об этой гадости или какой-то другой рассказали во всех деталях, три унылых эксперта доказывают, что это неправда. Зачем на центральном ТВ помогают ЦИПсО...?&quot; С облегчением ознакомился с этой информацией. Поскольку она подтвердила, что лично у меня всё в порядке с восприятием действительности. А вот у известных &quot;говорящих голов&quot; 1 канала ТВ, очень может быть, и впрямь вылезли наружу проблемы профессионального характера. Возможно, это последствия периодов, проведенных в &quot;колыбели демократии&quot; на западных брегах Атлантики? Ибо в качестве альтернативы напрашивается вывод куда более серьезного характера...
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Новиков во всем прав,я об этом говорю уже 10 лет,а воз и ныне там.Посмотрим,что будет дальше,сожать надо Шойгу и кто его протаскивал.
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2 час.

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