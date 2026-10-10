Что происходит с телом, когда в нем слишком много соли

Соль давно и прочно вошла в ежедневный рацион практически каждого человека планеты. Мы предпочитаем вкусную, яркую пищу, активно раздражающую рецепторы языка — и даже не задумываемся о том вреде, которая она приносит всему организму.
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