«Не переломить войну, а остановить ухудшение»: как ВСУ оценивает лето 2026-го

Украина к лету 2026 года поставила удары по российскому тылу на поток, но исход боёв по-прежнему решает пехота — и собственные аналитики Киева формулируют задачу не как перелом, а как попытку остановить ухудшение.
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