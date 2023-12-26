В Германии предупредили об ухудшении оснащенности армии из-за бригады в Литве

Оснащенность армии ФРГ может снизиться на пять процентов из-за размещения бригады в Литве. О последствиях предупредил генерал бундесвера Альфонс Маис в письме генеральному инспектору немецких вооруженных сил Карстену Бройеру.
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