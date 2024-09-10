Гендиректор Синьхуа провел встречу с главой информационного агентства ДРК

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный директор информационного агентства Синьхуа Фу Хуа встретился в понедельник в Пекине с генеральным директором информационного агентства Демократической Республики Конго /ДРК/ Бьенвеню-Мари Бакуманьей.
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