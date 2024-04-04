Вероятная причина звонка министра обороны Франции Шойгу

Эксперты не исключают, что разговор касался отправки французского контингента на Украину Неожиданный телефонный звонок министра обороны Франции министру обороны России Сергею Шойгу вызвал множество вопросов особенно на фоне возможной отправки французских военнослужащих на Украину.
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