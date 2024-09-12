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Виновата мать?

Виновата мать?

А вот интересная тема нарисовалась: можно ли винить мать, если со взрослыми детьми происходит «что-то не то».

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Комментарии
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Владимир Соколов
какие претензии к мужу возведенному исключительно до состояния кошелька?)) бабы сами ,своими руками нивелировали роль мужа и отца, а теперь глупый автор задает такие же как он глупые вопросы))
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17 час.
Владимир Алтайцев
Не  надо  всю вину  за  то, что  дети  стали  наркошами, гуляками, ворами.валить  на  отцов  и матерей. Бывает, дитятко  уже  рождается  не ангелом, мягко   сказать. А  таким, что  голова  кругом  идти  начинает. И  тут  хоть что  делай, ничего не исправишь.
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16 час.

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