Виновата мать?

какие претензии к мужу возведенному исключительно до состояния кошелька?)) бабы сами ,своими руками нивелировали роль мужа и отца, а теперь глупый автор задает такие же как он глупые вопросы))

Владимир Алтайцев

Не надо всю вину за то, что дети стали наркошами, гуляками, ворами.валить на отцов и матерей. Бывает, дитятко уже рождается не ангелом, мягко сказать. А таким, что голова кругом идти начинает. И тут хоть что делай, ничего не исправишь.