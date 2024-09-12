А вот интересная тема нарисовалась: можно ли винить мать, если со взрослыми детьми происходит «что-то не то».
Виновата мать?
Комментарии
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Владимир Соколов
какие претензии к мужу возведенному исключительно до состояния кошелька?)) бабы сами ,своими руками нивелировали роль мужа и отца, а теперь глупый автор задает такие же как он глупые вопросы))
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17 час.
Владимир Алтайцев
Не надо всю вину за то, что дети стали наркошами, гуляками, ворами.валить на отцов и матерей. Бывает, дитятко уже рождается не ангелом, мягко сказать. А таким, что голова кругом идти начинает. И тут хоть что делай, ничего не исправишь.
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16 час.
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