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Возвращение к истокам: почему власти Херсона вернули герб времен Российской империи

Возвращение к истокам: почему власти Херсона вернули герб времен Российской империи

president.rk.gov.ru / Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Политолог, писатель, публицист Наталья Макеева в разговоре с ФАН объяснила, чем обусловлено желание властей Херсонской области вернуться к символике Российской империи.

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