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Промолчи – попадешь в палачи. Почему «ждуны» и «испуганные патриоты» страшнее открытых заукраинцев

Промолчи – попадешь в палачи. Почему «ждуны» и «испуганные патриоты» страшнее открытых заукраинцев

Наблюдая за обострившимися в последнее время дискуссиями как в среде патриотов разных видов, так и уехавших иноагентов и заукраинцев, заметил одну закономерность: наибольший уровень злобы, непримиримости и агрессии – не к «чужим», а к «своим».

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