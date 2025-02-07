Юных треш-блогеров задержали в Петербурге после нападений на приезжих. От их рук пострадали дворник и курьер.
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Юных треш-блогеров задержали в Петербурге после нападений на приезжих. От их рук пострадали дворник и курьер.