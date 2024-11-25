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Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день

Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS вглубь России.

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