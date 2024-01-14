Кассовые сборы «Холопа 2» превысили три миллиарда рублей

Отечественная комедия «Холоп 2» заработала больше 3 млрд рублей за первые тринадцать дней проката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.
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