Кассовые сборы «Холопа 2» превысили три миллиарда рублей

Отечественная комедия «Холоп 2» заработала больше 3 млрд рублей за первые тринадцать дней проката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.