Диетолог Соломатина: грецкие орехи способствуют снижению давления и защищают от атеросклероза

Диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии грецких орехов на организм человека. Продукт содержит множество полезных веществ, например фосфор, йод, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
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