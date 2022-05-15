Бактерии для поедания нефти жрут все подряд

Бактерия Синтия сьела ногу человека"Искусственно синтезированная бактерия Синтия, т.н. оружие борьбы с разливом нефти ВР в Мексиканском заливе, мутируя с 2010 года, жрёт всю органику подряд, включая обитателей залива и неосторожных купальщиков.