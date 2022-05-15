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Бактерии для поедания нефти жрут все подряд

Бактерии для поедания нефти жрут все подряд

Бактерия Синтия сьела ногу человека"Искусственно синтезированная бактерия Синтия, т.н. оружие борьбы с разливом нефти ВР в Мексиканском заливе, мутируя с 2010 года, жрёт всю органику подряд, включая обитателей залива и неосторожных купальщиков.

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