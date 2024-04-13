Япония в СБ ООН осудила «ядерную риторику» РФ, вспомнив о Хиросиме и Нагасаки

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН высказала критику в адрес «ядерной риторики» российских властей, вспомнив при этом Хиросиму и Нагасаки как города, подвергнутые ядерной бомбардировке.
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