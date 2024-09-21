«Ферстаппен едет в темпе Колапинто». Хельмут Марко – о тревожной ситуации в Red Bull

«Ферстаппен едет в темпе Колапинто». Хельмут Марко – о тревожной ситуации в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал тревожной форму чемпионской команды Формулы 1 на старте гоночного уик-энда в Сингапуре.
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