Представительство ДНР: ВСУ сбросили снаряд с БПЛА на Горловку

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Никитовский район Горловки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии