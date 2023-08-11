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Лига 1 стартует! «Ницца» против «Лилля», «ПСЖ» завтра сыграет с «Лорьяном», «Марсель» – с «Реймсом»

Лига 1 стартует! «Ницца» против «Лилля», «ПСЖ» завтра сыграет с «Лорьяном», «Марсель» – с «Реймсом»

В чемпионате страны примут участие 18 команд. Решение о сокращении числа участников турнира с 20 до 18 было принято в 2021 году.

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