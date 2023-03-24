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SDH: спецслужбы Австралии пытаются предотвратить вступление известного неонациста в ВСУ

SDH: спецслужбы Австралии пытаются предотвратить вступление известного неонациста в ВСУ

Гражданин Австралии Дэниел Ньюман, прославившийся своими связями с неонацистами и международными террористами, хочет вступить в ВСУ.

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