90 лет традиций и знаний: гимназия № 12 в Твери отметила юбилей в День знаний

1 сентября, в День знаний, Тверская гимназия № 12 отметила 90‑летие со дня основания. На традиционной торжественной линейке собрались ученики, педагоги и родители — для всех этот день стал особенным, ведь учебное заведение перешагнуло важный юбилейный рубеж.