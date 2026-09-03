90 лет традиций и знаний: гимназия № 12 в Твери отметила юбилей в День знаний

1 сентября, в День знаний, Тверская гимназия № 12 отметила 90‑летие со дня основания. На традиционной торжественной линейке собрались ученики, педагоги и родители — для всех этот день стал особенным, ведь учебное заведение перешагнуло важный юбилейный рубеж.
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