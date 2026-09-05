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Смертельное ДТП с участием лося на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области

Смертельное ДТП с участием лося на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области

В результате аварии водитель и животное получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.

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