Мика Зибанеджад достигает исторической отметки в плей-офф НХЛ

На знаменитом стадионе “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке, нападающий “Нью-Йорк Рейнджерс” Мика Зибанеджад продемонстрировал выдающуюся игру, повторив клубный рекорд по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).