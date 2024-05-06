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Мика Зибанеджад достигает исторической отметки в плей-офф НХЛ

Мика Зибанеджад достигает исторической отметки в плей-офф НХЛ

На знаменитом стадионе “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке, нападающий “Нью-Йорк Рейнджерс” Мика Зибанеджад продемонстрировал выдающуюся игру, повторив клубный рекорд по количеству матчей с двумя и более очками в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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