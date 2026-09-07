Мирошник: на Украине находятся десятки секретных тюрем

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что на Украине находятся десятки секретных тюрем.
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