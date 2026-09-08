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Хешрейт Bitcoin сократился на 18% от пикового уровня 2025 года

В течение последнего года совокупная вычислительная мощность сети Bitcoin заметно снизилась, что может свидетельствовать о выводе части майнингового оборудования из эксплуатации.

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