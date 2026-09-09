Как одна вспышка на орбите может изменить правила глобальной войны

Еще недавно разговоры о войне в космосе воспринимались как сюжет научной фантастики. Космическое пространство считалось зоной спутниковой связи, навигации, научных исследований и коммерческих проектов.
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