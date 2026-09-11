Samsung троллит Apple после анонса iPhone Duo: «Ничего нового»

Компания напомнила, что выпускает складные смартфоны с 2019 года Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.
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