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Samsung троллит Apple после анонса iPhone Duo: «Ничего нового»

Samsung троллит Apple после анонса iPhone Duo: «Ничего нового»

Компания напомнила, что выпускает складные смартфоны с 2019 года Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.

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