Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Таджик хочет большую семью! А платить за это  должна Россия? Таджик приехал работать? Работай, и живи с семьёй дома, ...«За что нас так?»...
  • Татьяна Курочкина
    🙏🏻 ДА О ЧЁМ ВЫ ⁉️ ОВОРИТЕ ⁉️ ЭТИ либерасты поскорей постарались обнажить ленинское учение как страшный сон....‼️‼️‼...Кто «открывал вор...
  • Владимир Акулов
    А  вы  сами    ,ради    ИСТИНЫ    и  самокритичности  вспомните  ,  но  никому  не  говорите  ...Что  ,  вы  сами  ни...Резня в Сирии. Ир...

Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

Трамп пригрозил РФ введением масштабных санкций и пошлин из-за того, что Россия «разносит» Украину

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх