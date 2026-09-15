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Несекретные материалы

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Нефтяные компании США увидели начало «великого топливного кризиса»

Нефтяные компании США увидели начало «великого топливного кризиса»

Мировые запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы уже не могут компенсировать дефицит.

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