КПРФ разрабатывает проект новой Конституции России

Депутаты предлагают сократить президентский срок до пяти лет.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Депутаты от КПРФ работают над проектом новой Конституции страны, которая, среди прочего, предусматривает сокращение президентского срока до пяти лет.
Депутаты предлагают сократить президентский срок до пяти лет.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Депутаты от КПРФ работают над проектом новой Конституции страны, которая, среди прочего, предусматривает сокращение президентского срока до пяти лет.
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