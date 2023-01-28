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КПРФ разрабатывает проект новой Конституции России

КПРФ разрабатывает проект новой Конституции России

Депутаты предлагают сократить президентский срок до пяти лет.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Депутаты от КПРФ работают над проектом новой Конституции страны, которая, среди прочего, предусматривает сокращение президентского срока до пяти лет.

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