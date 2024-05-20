Главный травматолог РФ назвал самые травматичные виды спорта

Физическая активность — обязательное условие для здоровья на протяжении всей жизни, рассказал aif.ru во Всемирный день травматолога главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.
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