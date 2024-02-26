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Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил вероятных уход нападающего Чалова из команды

Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил вероятных уход нападающего Чалова из команды

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился размышлениями о вероятном уходе из армейского клуба российского нападающего Федора Чалова, отметив, что игроку может пойти на пользу смена команды.

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