Экс-тренер ЦСКА Чанов оценил вероятных уход нападающего Чалова из команды

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился размышлениями о вероятном уходе из армейского клуба российского нападающего Федора Чалова, отметив, что игроку может пойти на пользу смена команды.
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