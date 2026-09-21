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Мировое обозрение

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Меркель отреагировала на провал ХДС призывом строить мосты между людьми

Меркель отреагировала на провал ХДС призывом строить мосты между людьми

Христианско-демократический союз впервые в своей истории не преодолел пятипроцентный барьер в Мекленбурге — Передней Померании и остался без мест в земельном парламенте.

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