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Закон и Порядок

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Просто давайте вспомним, что у России, на самом деле, не женское лицо

Просто давайте вспомним, что у России, на самом деле, не женское лицо

Русские - успешный, прагматичный и жёсткий народ Намедни   я  прочитала    (ну  и перепостила, или  как  там  это   называется  в  телеграмме) текст,  где  были  такие  слова: "Отбросьте в сторону идиотскую фразу "мы не такие".

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