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Всё о женщинах

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Уроки уверенности: 8 киногероинь, у которых можно поучиться здоровой самооценке

Уроки уверенности: 8 киногероинь, у которых можно поучиться здоровой самооценке

Здоровая самооценка — это не про то, чтобы считать себя лучше других или никогда не сомневаться. Это про устойчивое внутреннее ощущение собственной ценности, которое не зависит от похвалы, внешности или карьерных достижений.

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