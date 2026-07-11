Уроки уверенности: 8 киногероинь, у которых можно поучиться здоровой самооценке

Здоровая самооценка — это не про то, чтобы считать себя лучше других или никогда не сомневаться. Это про устойчивое внутреннее ощущение собственной ценности, которое не зависит от похвалы, внешности или карьерных достижений.
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