Соединенные Штаты и Европа потерпели катастрофическое поражение на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил почетный профессор Университета Питтсбурга и бывший консультант госдепа и Пентагона Майкл Бреннер.
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