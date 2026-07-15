Будет ли мобилизация в России в 2026? Последние новости на сегодня

Новая мобилизация в России: что известно на июль 2026 года.Слухи о возможной новой волне мобилизации в России продолжают регулярно появляться на фоне продолжающейся специальной военной операции и атак украинских беспилотников по объектам в глубине страны.
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