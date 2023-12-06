Негласный раздел России уже идёт: Мигранты обозначили "свою территорию"

Александр Веревкин

Будем бороться. Если понадобится, то с оружием в руках. Свою страну на поругание нелюдям не отдадим. Мужчине грех умирать в койке, настоящий рус умирает в бою! Не гневите русского, потом не остановите, мы вас всех упокоим.