Негласный раздел России уже идёт, заметил Кирилл Кабанов. Мигранты обозначили "свою территорию".
Негласный раздел России уже идёт: Мигранты обозначили "свою территорию"
Комментарии
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Александр
Опять поток вранья
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39 мин.
Александр Веревкин
Будем бороться. Если понадобится, то с оружием в руках. Свою страну на поругание нелюдям не отдадим. Мужчине грех умирать в койке, настоящий рус умирает в бою! Не гневите русского, потом не остановите, мы вас всех упокоим.
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26 мин.
Владимир Киреев
Не хвались идучи на РАТЬ, хвались идучи с РАТИ!!!
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23 мин.
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