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Яна Рудковская: «Сказала Трусовой, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало»

На контрольных прокатах в Москве Трусова появилась в обществе Рудковской. «Необычно не видеть Сашу Трусову на прокатах на льду, все-таки именно она двигала вперед фигурное катание! Я ей сегодня сказала, что мы ее все ждем.

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