Почему на Филиппинах презирают компанию Pepsi и все что с ней связано

Продукция Pepsi Co известна во всем мире и, казалось бы, ее любят везде. Но это не так — на Филиппинах работа в этой компании считается позором, а к самим напиткам отношение, мягко скажем, пренебрежительное.
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