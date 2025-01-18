В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с несовершеннолетними

В Самарской области сотрудники полиции регулярно ведут профилактическую работу с детьми и подростками с целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии