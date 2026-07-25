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Вашингтон (WTA). Пары. Шнайдер и Винус начнут матчем с Эйкери и Глисон

Прошла жеребьевка парного турнира WTA 500 в Вашингтоне. Диана Шнайдер и Винус Уильямс (WC) начнут матчем с Ульрикке Эйкери и Куин Глисон, Полина Яценко и Кэти Болтер встретятся с Сарой Эррани и Николь Меличар-Мартинес (1).

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