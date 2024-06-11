Пожарные снимали с балкона пожилую женщину в Петрозаводске

Спасатели работали в понедельник на Первомайском проспекте В понедельник в 13 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи.
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